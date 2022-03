USA und 9 weitere Länder verurteilen Nordkoreas Raketenstart

Photo : YONHAP News

Die Vereinigten Staaten und neun weitere Mitgliedsländer des UN-Sicherheitsrates verurteilten am Montag den jüngsten Raketenstart Nordkoreas und forderten Pjöngjang zur Beteiligung an einem nachhaltigen Dialog auf.Der Aufruf erfolgte im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz nach einer Klausurtagung des UN-Sicherheitsrates, in der Themen wie der jüngste Raketentest Nordkoreas erörtert wurden.Der Start einer ballistischen Rakete durch die DVRK am27. Februar (Ortszeit) sei ein weiteres Beispiel für das jüngste Muster seines destabilisierenden Verhaltens, sagten die Vertreter von 10 Mitgliedstaaten des UN-Sicherheitsrates in einer gemeinsamen Erklärung, die auch vom Chef der südkoreanischen Mission bei der UNO unterzeichnet wurde.Südkorea ist derzeit kein Mitglied des UN-Sicherheitsrates. DVRK steht für die Demokratische Volksrepublik Korea, Nordkoreas offizieller Name.Dies sei der bisher 10. Start ballistischer Raketen in diesem Jahr, jeder einzelne ein Verstoß gegen mehrere Resolutionen des Sicherheitsrates, hieß es weiter, und diese rechtswidrigen und destabilisierenden Aktionen würden auf das Schärfste verurteilt.Pjöngjang hat allein im Januar sieben Mal Raketenstarts durchgeführt, die größte Anzahl von Raketentests in einem einzigen Monat.Nordkorea hatte erklärt, die am Sonntag gestartete Rakete sei ein Test zur Unterstützung der Entwicklung eines „Aufklärungssatelliten“.