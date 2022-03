Vizeaußenminister bekräftigt Südkoreas Beteiligung an Wirtschaftssanktionen gegen Russland

Photo : YONHAP News

Vizeaußenminister Choi Jong-moon hat bei der UN-Konferenz für Abrüstung erklärt, dass sich Südkorea an den internationalen Wirtschaftssanktionen gegen Russland aktiv beteiligen werde.Choi sagte auf dem hochrangigen Segment der Abrüstungskonferenz am Montag in Genf, die bewaffnete Invasion Russlands in die Ukraine stelle einen Verstoß gegen die Prinzipien der UN-Charta dar. Man verurteile dies scharf.Die südkoreanische Regierung werde sich als verantwortungsvolles Mitglied der internationalen Gemeinschaft deren Bemühungen, einschließlich der Wirtschaftssanktionen, aktiv anschließen, um die Invasion niederzuhalten und eine friedliche Lösung zu erreichen, betonte Choi.Der Diplomat ging auch darauf ein, dass die fünf Atommächte – die USA, China, Russland, Frankreich und Großbritannien – im Januar gemeinsam das Prinzip bekräftigt hatten, dass ein Atomkrieg nie geführt werden dürfe. Diese Länder müssten aktiv bi- und multilaterale Gespräche führen, um Fortschritte bei der atomaren Abrüstung zu erzielen und den Rüstungswettlauf zu verhindern, forderte er.Choi forderte außerdem Nordkorea auf, Spannungen schürende Handlungen zu stoppen und zügig auf den Weg von Dialog und Diplomatie zurückzukehren. Er bat um solide Unterstützung der internationalen Gemeinschaft für die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Schaffung dauerhaften Friedens.