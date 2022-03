Ausfuhren steigen im Februar um 20,6 Prozent

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Ausfuhren sind letzten Monat auf den höchsten Stand in einem Februar gestiegen.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte am Dienstag mit, dass das Exportvolumen im Februar gegenüber dem Vorjahr um 20,6 Prozent auf 53,91 Milliarden Dollar zugelegt habe.Die Einfuhren nahmen um 25,1 Prozent auf 53,07 Milliarden Dollar zu.In der Handelsbilanz wurde erstmals seit drei Monaten ein Überschuss verzeichnet. Das Plus erreichte 840 Millionen Dollar.Trotz des starken Importzuwachses infolge der hochgeschnellten Energiepreise konnte sich die Handelsbilanz verbessern, weil das Exportvolumen auf einen neuen Februarrekord stieg. Es ist das erste Mal, dass die Ausfuhren im Februar 50 Milliarden Dollar übertrafen.Bei den meisten Exportschlagern, darunter Halbleiter, drahtlose Kommunikationsgeräte sowie Stahl- und petrochemische Produkte, wurde ein starker Exportzuwachs verbucht. Zudem stiegen die Lieferungen in sämtliche der neun größten Abnehmerregionen, darunter China, die USA, die Europäische Union und der südostasiatische Staatenbund ASEAN.