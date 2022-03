Über 15 Millionen Kontoinhaber bei Kryptobörsen in Südkorea

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Kunden der südkoreanischen Börsen für virtuelle Vermögenswerte hat 15 Millionen übertroffen.Die Finanzdienstkommission veröffentlichte am Dienstag erstmals statistische Daten zu den inländischen Handelsplätzen für virtuelle Vermögenswerte.An den 24 Kryptowährungsbörsen, die bei der Koreanischen Einheit für Finanzinformationen (KoFIU) registriert sind, haben bisher 15,25 Millionen Menschen ein Konto eröffnet. Rund 37 Prozent von ihnen, 5,58 Millionen, wurden als tatsächliche Kunden festgestellt.3,22 Millionen solcher Kunden sind in ihren Dreißigern und Vierzigern. Sie stellen mit 58 Prozent Anteil die größte Gruppe. 67 Prozent sind männlich, während 33 Prozent weiblich sind.Über die Hälfte der tatsächlichen Anleger verfügt über virtuelle Vermögenswerte von bis zu einer Million Won (830 Dollar).820.000 Anleger, 15 Prozent, besitzen virtuelle Vermögenswerte von mindestens zehn Millionen Won (8.300 Dollar).Das Volumen der Handelsplätze für virtuelle Vermögenswerte in Südkorea belief sich mit Stand Ende letzten Jahres auf 55,2 Billionen Won (45,8 Milliarden Dollar). Das tägliche durchschnittliche Transaktionsvolumen beträgt 11,3 Billionen Won (9,4 Milliarden Dollar).