Nordkorea behauptet weiter, coronafrei zu sein

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat weiterhin behauptet, dass es noch keinen einzigen Corona-Infektionsfall bestätigt habe.Laut den neuesten Statistiken der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden bisher insgesamt 56.227 Einwohner in Nordkorea auf Covid-19 getestet. Bei keinem von ihnen sei jedoch eine Infektion bestätigt worden.Von etwa 1.300 Personen, die zwischen dem 11. und 17. Januar getestet worden seien, hätten 110 grippeähnliche Symptome gezeigt oder seien Patienten mit akuter Atemwegsinfektion gewesen.Die WHO-Statistiken zu Nordkorea beruhen auf Berichten von dessen Behörden. Nordkorea hat seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie vor zwei Jahren stets der WHO gemeldet, dass es keinen Infektionsfall in dem Land gebe. Das Land hat zudem bisher das internationale Angebot von Impfstofflieferungen nicht akzeptiert.