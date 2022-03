Nationales Kampagne für weltweite Bekanntmachung der Unabhängigkeitserklärung Koreas

Eine südkoreanische Bürgerorganisation führt anlässlich des 103. Jahrestags der Unabhängigkeitsbewegung des ersten März eine Kampagne für die weltweite Bekanntmachung der damals verfassten Erklärung der Unabhängigkeit Koreas durch.



Das gab VANK, ein Netzwerk von „Cyber-Diplomaten“, am Dienstag bekannt.



Hierfür ließ die Organisation die Unabhängigkeitserklärung in zwölf Fremdsprachen übersetzen. Das sind Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Chinesisch, Japanisch, Russisch, Arabisch, Mongolisch, Vietnamesisch und Indonesisch.



Teilnahmewillige können auf der Webseite kkum.prkorea.com/proclamation die Unabhängigkeitserklärung in der jeweiligen Sprache lesen. Sie werden aufgerufen, einen beeindruckenden Satz in Handschrift zu schreiben und mit Hashtags im Zusammenhang mit Hallyu und der Unabhängigkeitsbewegung in sozialen Medien zu veröffentlichen.



VANK produzierte auch ein englischsprachiges Video und veröffentlichte dies auf YouTube (youtu.be/-xy_XTJ6kzk), um die Fans der koreanischen Popkultur in der Welt über die weltgeschichtliche Bedeutung der Bewegung des ersten März und der Unabhängigkeitserklärung genau zu informieren.