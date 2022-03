Zahl der Südkoreaner in Ukraine auf 45 gesunken

Photo : YONHAP News

Inmitten der eskalierenden Lage in der Ukraine infolge der russischen Invasion halten sich noch 45 südkoreanische Staatsbürger in dem Land auf.Ein Beamter des Außenministeriums teilte mit, dass die Zahl der Südkoreaner in der Ukraine mit Stand 22 Uhr am Montag auf 45 gesunken sei. Drei weitere Landsleute seien mittlerweile nach Rumänien geflüchtet.Wie verlautete, seien jeweils zwei Koreaner auf dem Weg nach Ungarn und in die Slowakei. Eine Person sei unterwegs nach Polen, eine nach Zakarpattia in der Ukraine.26 Südkoreaner wollen in der Ukraine bleiben. Die restlichen 13 Landsleute wollen mit Rücksicht auf die dortige Situation bald das Land verlassen.