Kim Jung-ju, Gründer des Spielegiganten Nexon, ist tot

Photo : YONHAP News

Kim Jung-ju, der Gründer des Spielegiganten Nexon, ist tot. Der Unternehmer wurde 54 Jahre alt.Wie die Holdingfirma NXC Corp. am Dienstag mitteilte, sei Kim bereits im letzten Monat in den USA gestorben.Zu den genauen Todesumständen wollte sich das Unternehmen nicht äußern und verwies darauf, dass die Familie am Boden zerstört sei. Jedoch sei der Verstorbene wegen Depressionen in Behandlung gewesen. Man sei traurig, dass sich sein Zustand zuletzt verschlechtert habe.Kim hinterlässt seine Ehefrau und zwei Töchter.Kim hatte an der Seoul National Universität einen Abschluss in Computerwissenschaft erlangt und 1994 Nexon gegründet. Mit Computerspielen wie "Nexus: The Kingdom of the Winds" ,"MapleStory" und "KartRider" stieg Nexon zu einem der größten Spieleunternehmen auf.Nexon ist Teil der sogenannten "Drei N" in Südkoreas Spielebranche. Die beiden anderen Mitglieder in diesem Trio sind die Konkurrenten NCSoft und Netmarble.Das Unternehmen hatte letztes Jahr 2,8 Billionen Won oder 2,3 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Der Betriebsgewinn betrug 951,6 Milliarden Won.