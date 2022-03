Südkorea will Transaktionen mit russischen Banken stoppen

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung hat beschlossen, Transaktionen mit großen russischen Banken zu stoppen.Sie will inländischen Finanzinstituten und öffentlichen Institutionen nachdrücklich empfehlen, den Handel mit russischen Staatsanleihen einzustellen, die ab dem 2. März ausgegeben werden. Außerdem würden Maßnahmen zum Ausschluss russischer Banken aus dem Swift-System umgesetzt, sobald die Europäische Union konkrete Pläne hierzu vorlege.Die Entscheidung gab das Finanzministerium am Dienstag bekannt. Das Ressort habe nach Beratungen mit den zuständigen Ministerien und dem US-Finanzministerium festgelegt, in welchem Umfang und auf welche Weise Südkorea sich an den Finanzsanktionen gegen Russland beteilige.Die Regierung beschloss demnach, Finanztransaktionen mit sieben russischen Banken, die von US-Sanktionen betroffen sind, und ihren Tochterfirmen zu stoppen. Dies sind Sberbank, VEB, PSB, VTB, Otkritie, Sovcom und Novikom.Was Ausnahmen betrifft, will Südkorea die gleichen Standards anwenden wie die USA. Dies gilt zum Beispiel für Transaktionen in den Bereichen Landwirtschaft, medizinische Unterstützung wegen Covid-19 und Energieversorgung.