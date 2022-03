Nach Ausreise von fünf Südkoreanern noch 40 Landsleute in Ukraine

Photo : KBS News

Fünf weitere Südkoreaner haben inmitten der russischen Invasion die Ukraine verlassen.Vier Landsleute seien nach Ungarn ausgereist, eine Person nach Moldawien, teilte das Außenministerium in Seoul am Dienstag mit.Damit sind mit Stand 22 Uhr am Dienstag noch 40 Südkoreaner in der Ukraine.Ein Mitarbeiter des vorläufigen Büros der Regierung in Lwiw an der Grenze zu Polen begleitete zwei Südkoreaner, um ihnen über die Grenze nach Ungarn zu helfen.Von den noch in der Ukraine befindlichen 40 Südkoreanern halte sich eine Person derzeit in der Nähe der Grenze zur Slowakei auf. 13 Personen würden abhängig von der Situation bald die Ukraine verlassen, so das Außenministerium.Die Zahl der Koreaner, die ungeachtet der Kriegshandlungen in der Ukraine bleiben wollen, beträgt unverändert 26.Die südkoreanische Botschaft in der Ukraine eröffnete auch in Czernowitz, einer ukrainischen Grenzstadt zu Rumänien, sowie in Rumänien vorläufige Büros, um die Ausreise südkoreanischer Staatsbürger zu unterstützen.