Heute letzte Fernsehdebatte von Präsidentschaftskandidaten

Photo : YONHAP News

Die letzte von der Nationalen Wahlkommission veranstaltete Fernsehdebatte zur Präsidentschaftswahl am 9. März findet heute statt.Bei der Debatte treten die vier führenden Kandidaten auf. Dies sind Lee Jae-myung von der Minjoo-Partei Koreas, Yoon Suk Yeol von der Partei Macht des Volks, Sim Sang-jung von der Gerechtigkeitspartei und Ahn Cheol-soo von der Partei des Volks.Im Mittelpunkt der 120-minütigen Debatte ab 20 Uhr stehen soziale Themen, darunter die Wohlfahrtspolitik und deren Finanzierung sowie Maßnahmen gegen die "demografische Katastrophe".Die Debatte wird von KBS 1TV live übertragen. Sie kann auch im YouTube-Kanal von KBS News in Echtzeit verfolgt werden.Ab Donnerstag dürfen keine Umfrageergebnisse zur Präsidentschaftswahl mehr veröffentlicht werden. Am Freitag und Samstag findet die vorzeitige Stimmabgabe statt.