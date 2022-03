Seoul empfiehlt Südkoreanern Ausreise aus Belarus

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung empfiehlt angesichts des eskalierenden Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auch den Landsleuten im benachbarten Belarus, das Land zu verlassen.Das Außenministerium teilte am Dienstag mit, die Reisewarnung von Stufe 3 auf alle Landesteile von Belarus auszuweiten. Das Ressort hatte am 25. Februar die Reisewarnung für das belarussische Grenzgebiet zur Ukraine auf Stufe 3, die zweithöchste Warnstufe, verschärft.Auf Stufe 3 wird den Landsleuten in dem betroffenen Land zur Ausreise geraten.Das Ressort begründete die Maßnahme mit einem zunehmenden Sicherheitsrisiko in Belarus.