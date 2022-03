Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auf Rekordhoch von 219.241

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind erstmals mehr als 200.000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag bestätigt worden.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwoch wurden bis Mitternacht insgesamt 219.241 neue Infektionsfälle erfasst. Es seien 219.173 lokal übertragene und 68 eingeschleppte Fälle.Die Zahl der Neuansteckungen stieg verglichen mit der Vorwoche um über 47.000.96 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden gemeldet. Bislang starben 8.266 Corona-Infizierte im Land. Die Letalität liegt bei 0,24 Prozent.Die Zahl der kritisch kranken Patienten kletterte um 35 auf 762. Damit wurde den dritten Tag in Folge die 700er-Marke übertroffen.Landesweit kurieren sich 820.678 Infizierte zu Hause aus, 183.762 mehr als am Vortag.50,1 Prozent der Intensivbetten für Covid-19-Patienten im Land sind belegt. Die Quote der Bettenbelegung in den Behandlungszentren für Corona-Patienten mit milden Verläufen beträgt 21,5 Prozent.Bisher erhielten 61,4 Prozent der Bevölkerung, und damit 31,51 Millionen Menschen, ihre dritte Corona-Impfung.