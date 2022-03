Südkorea verspricht aktive Beteiligung an Freigabe von Ölreserven

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat erneut erklärt, sich aktiv an der Freigabe strategischer Ölreserven durch die internationale Gemeinschaft zu beteiligen.Damit sollen Unsicherheiten bei der Energieversorgung als Folge der russischen Invasion in die Ukraine beseitigt werden.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Mittwoch teilte Minister Moon Sung-wook die entsprechende Position der Regierung während einer Ministersitzung der Internationalen Energieagentur (IEA) am Vorabend mit.Moon sagte, Südkorea unterstütze als verantwortungsvolles Mitglied der internationalen Gemeinschaft deren Bemühungen, einschließlich der Wirtschaftssanktionen, um die bewaffnete Invasion zu stoppen und den Konflikt friedlich zu lösen. Die südkoreanische Regierung werde sich als Reaktion auf die Ukraine-Krise Exportkontrollen, Finanzsanktionen sowie der Freigabe von Ölreserven zur Stabilisierung des Erdölmarkts aktiv anschließen.Der Minister fügte hinzu, dass die Regierung die erforderlichen Verfahren einleiten werde, sobald die IAE nach Besprechungen der Mitglieder über den Zeitpunkt und das Volumen der Freigabe entscheide.Er teilte außerdem die Position mit, dass Südkorea auch bei anderen Energiequellen mit der Weltgemeinschaft kooperieren wolle.