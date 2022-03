Kim Dong-yeon gibt Präsidentschaftskandidatur auf

Photo : YONHAP News

Kim Dong-yeon, Präsidentschaftskandidat der Partei Neue Welle, ist von seiner Kandidatur zurückgetreten.Die Entscheidung gab Kim auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Seoul bekannt, nachdem er sich mit Lee Jae-myung von der Minjoo-Partei Koreas am Vortag auf eine gemeinsame Erklärung für einen Politikwechsel geeinigt hatte.Er wolle ab heute für den Wahlsieg des Kandidaten Lee Jae-myung wieder die „Schnürsenkel seiner Turnschuhe“ binden, sagte Kim.Lee und Kim hatten nach ihrem Treffen am Dienstag eine Einigung über einen Politikwechsel und die Bildung einer Einheitsregierung erzielt und ihre Solidarität erklärt.