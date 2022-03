Hyundai Motor erzielt beim Absatz in den USA bestes Februar-Ergebnis

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor America hat seinen bisher höchsten Absatz in einem Februar gemeldet.Nach Unternehmensangaben am Dienstag konnte der Absatz im letzten Monat gegenüber dem Vorjahr um 19 Prozent auf einen neuen Februar-Rekord gesteigert werden.Zusammen mit dem Verkauf an Körperschaften verkaufte Hyundai Motor America insgesamt 52.424 Einheiten, acht Prozent mehr als im Februar letzten Jahres.Bei den Modellen Tucson (plus 37 Prozent), Palisade (plus 17 Prozent) und Venue (plus 16 Prozent) wurden neue Verkaufsrekorde in einem Februar aufgestellt.Kia Motors konnte seinen Absatz im US-Markt im Februar im Vorjahresvergleich um 2,3 Prozent auf 49.182 Einheiten hochschrauben.