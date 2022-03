Präsidentschaftswahl: Wahlbeteiligung von Auslandskoreanern beträgt 71,6 Prozent

Photo : YONHAP News

71,6 Prozent der Wähler im Ausland haben bei der 20. Präsidentschaftswahl Südkoreas ihre Stimme abgegeben.Nach Angaben der Nationalen Wahlkommission gingen etwa 161.000 von insgesamt 226.000 Wahlberechtigten während der Stimmabgabe im Ausland an die Urne.Mit 71,6 Prozent Beteiligung wurde die Beteiligung von Auslandskoreanern an der 19. Präsidentschaftswahl unterschritten, die 75,3 Prozent erreichte. Jedoch wurde die entsprechende Wahlbeteiligung bei der 18. Präsidentschaftswahl von 71,1 Prozent leicht übertroffen.Nach Kontinenten betrachtet, gaben 78.051 Wähler in Asien ihre Stimme ab, die dortige Wahlbeteiligung betrug 70,4 Prozent. In Amerika waren es 50.440 Wähler (68,7 Prozent), in Europa 25.629 (78,6 Prozent). Im Nahen Osten gingen 5.658 Landsleute an die Urne (83 Prozent), in Afrika 2.100 (82,2 Prozent). In vier Wahllokalen für im Ausland eingesetzte koreanische Truppen wählten 930 Personen.Die Stimmabgabe im Ausland fand vom 23. bis 28. Februar in 219 Wahllokalen in 115 Ländern statt. 226.000 vorab registrierte Wähler wurden an die Urnen gerufen.In der Ukraine wurde angesichts des Konflikts mit Russland keine Wahlmöglichkeit angeboten. Dort gab es 117 Wahlberechtigte.