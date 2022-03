Wirtschaft Unternehmen melden bisher 374 Fälle von Schäden oder Schwierigkeiten wegen Ukraine-Krise

Bisher sind 374 Fälle von Schäden oder Schwierigkeiten koreanischer Unternehmen aufgrund der russischen Invasion in die Ukraine bei den Behörden gemeldet worden.



Das teilte das Finanzministerium bei der neunten Sitzung der Taskforce für die Notfallreaktion in der Ukaine-Krise am Mittwoch mit.



Bis 28. Februar seien 147 Meldungen im Zusammenhang mit Exportkontrollen eingegangen und 200 verbunden mit dem Handel und Investitionen, darunter Schwierigkeiten bei der Zahlung, Logistik und Lieferketten. 27 Fälle beträfen Besorgnisse im Falle des Inkrafttretens der Finanzsanktionen, hieß es.



In Bezug auf die Lieferketten erläuterte das Ministerium, dass die Energielieferungen aus Russland derzeit reibungslos einträfen. Es seien keine besonderen Entwicklungen festgestellt worden.



Hinsichtlich des Getreideimports ist es ungewiss, ob die Auslieferung von 180.000 Tonnen Mais aus der Ukraine an Südkorea zustandekommen könnte. Demnach beschloss die Regierung, sich durch eine Ersatzausschreibung zusätzlich 165.000 Tonnen Mais aus Osteuropa zu sichern.