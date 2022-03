Südkorea feiert morgen Nationalparktag

Photo : YONHAP News

Südkorea begeht am 3. März zum zweiten Mal den Nationalparktag.Das Umweltministerium und der Nationalparkdienst des Landes kündigten am Mittwoch an, eine Zeremonie zum 2. Nationalparktag am Donnerstagnachmittag am Berg Jiri zu veranstalten.Der Nationalparktag wurde im Jahr 2020 zum gesetzlichen Gedenktag bestimmt, um das Interesse der Öffentlichkeit am Wert und der Bedeutung der Nationalparks zu steigern und ihren Sinn neu zu beleuchten.Das Thema des diesjährigen Nationalparktags lautet „Nationalparks! Rastplatz des Glücks für Bürger, Kohlenstoff-Rastplatz der Erde“. Damit soll unterstrichen werden, dass die Nationalparks einen Erholungsraum für die Bürger und den wertvollsten Schatz für die Koexistenz von Mensch und Natur darstellten und darüber hinaus als Kohlenstoffsenken neu an Bedeutung gewinnen.