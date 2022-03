Politik Rücknahme aus Fonds mit Investitionen in russische Aktien eingestellt

Als Folge des kräftigen Kurssturzes an der russischen Börse nehmen die Verluste südkoreanischer Aktienfonds mit Investitionen in russische Aktien zu.



Demnach wird bei immer mehr dieser Fonds die Rücknahme (Redemption) eingestellt.



Nach Angaben des Finanzinformationsdienstleisters FnGuide am Mittwoch gibt es derzeit neun auf russischen Aktien basierende Fonds in Südkorea.



Das Investitionsvolumen dieser Fonds liegt mit Stand Ende Februar bei 158,7 Milliarden Won (132 Millionen Dollar).



Ihre durchschnittliche Rendite seit Jahresanfang beträgt minus 49,12 Prozent, demnach werden Schäden für Anleger befürchtet.