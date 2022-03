Börse in Seoul kann dritten Handelstag in Folge zulegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Mittwoch den dritten Handelstag in Folge zulegen können.Der Hauptindex Kospi rückte um 0,16 Prozent auf 2.703,52 Zähler vor. Grund sei auch die Hoffnung der Anleger, dass ein uneingeschränkter Krieg in der Ukraine verhindert werden könne, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Russland könne in eine wirtschaftliche Notlage geraten, wenn die Sanktionen lange bestehen bleiben, begründete Choi Yoo-joon Shinhan Investment gegenüber Yonhap die Hoffnungen, dass es nicht zum uneingeschränkten Krieg kommt.