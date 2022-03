Bruttonationaleinkommen pro Kopf in Südkorea übertrifft 35.000 Dollar

Das Pro-Kopf-Bruttonationaleinkommen (BNE) in Südkorea hat im vergangenen Jahr 35.000 Dollar übertroffen.Nach Angaben der Zentralbank belief sich das Bruttonationaleinkommen pro Kopf nach vorläufigen Schätzungen auf 35.168 Dollar, was 40,27 Millionen Won nach dem durchschnittlichen Wechselkurs des Jahres entspricht. Das Einkommen stieg im Vergleich zu 2020 um 10,3 Prozent.Das BNE pro Kopf hatte 2018 auf 33.564 Dollar zugelegt, bevor es zwei Jahre nacheinander wieder zurückging. Der Zuwachs im letzten Jahr wird auf eine Erholung von den Folgen der Corona-Pandemie und den Wertgewinn des koreanischen Won gegenüber dem US-Dollar um drei Prozent zurückgeführt.Den Angaben der Bank of Korea zufolge legte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Schlussquartal 2021 um 1,2 Prozent zu. Das sind 0,1 Prozentpunkte mehr als die erste Schätzung.Das Jahreswachstum betrug demnach vier Prozent. Das entsprach der ersten Schätzung im Januar.Im Schlussquartal wuchs das Exportvolumen um fünf Prozent, vor allem dank des Aufschwungs bei Halbleitern sowie Kohle- und Ölprodukten.