Wirtschaft Südkorea und Mexiko wollen Gespräche über Freihandelsabkommen fortsetzen

Südkorea und Mexiko wollen ihre seit 14 Jahren ausgesetzten Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen wieder aufnehmen.



Darauf hätten sich Handelsminister Yeo Han-koo und die mexikanische Wirtschaftsministerin Tatiana Clouthier bei ihrem Treffen am Dienstag (Ortszeit) in Mexiko-Stadt geeinigt, teilte das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Donnerstag mit.



Beide Länder wollen noch im März Vorgespräche starten, um im ersten Halbjahr die erste Verhandlungsrunde abhalten zu können.



Es bestehe Konsens zwischen beiden Ländern darüber, dass inmitten der eskalierenden globalen Lieferkettenkrise eine strategische Handelskooperation zwischen beiden Staaten als "Brückenkopf" für den Vorstoß nach Asien und Lateinamerika sowie als Stützpunkt für die Erweiterung der Lieferketten vonnöten sei, hieß es.



Südkorea und Mexiko hatten im Jahr 2005 Gespräche über ein Strategic Economic Complementation Agreement (SECA), das als Vorstufe eines Freihandelspaktes gilt, aufgenommen. Die Verhandlungen wurden jedoch 2008 ausgesetzt.



Mexiko ist Südkoreas größter Handelspartner in Lateinamerika. Südkorea ist Mexikos zweitgrößter Handelspartner in Asien.