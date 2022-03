Covid-19: 198.803 Neuinfektionen in Südkorea

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind fast 200.000 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus nachgewiesen worden.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention am Donnerstag wurden bis Mitternacht 198.803 Neuinfektionen bestätigt, davon 198.749 lokal übertragene und 54 eingeschleppte Fälle.Im Vergleich zum Tag davor wurden 20.438 weniger Fälle gemeldet.In Seoul wurden 43.675 Neuansteckungen erfasst, in der Provinz Gyeonggi 51.941 und in der westlichen Küstenstadt Incheon 15.964 Fälle.Von den importierten Fällen sind elf Südkoreaner und 43 Ausländer betroffen. 31 Personen wurden während der Quarantäne positiv getestet, während bei 23 Personen bei der Einreisekontrolle eine Infektion bestätigt wurde.Die Zahl der schwer erkrankten Covid-19-Patienten stieg um vier auf 766.Es wurden zudem 128 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus erfasst. Die Gesamtzahl der Todesopfer lag nun bei 8.394, die Letalität bei 0,23 Prozent.Es kurierten sich 857.132 Infizierte daheim aus, etwa 36.000 mehr als am Tag davor.