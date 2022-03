Kultur Matijevic von „Steelheart“ veröffentlicht Song für Frieden zwischen Süd- und Nordkorea

Miljenko Matijevic, der Sänger der Band „Steelheart“, hat am Donnerstag ein neues Lied veröffentlicht, in dem er seine Hoffnung auf Frieden zwischen Süd- und Nordkorea zum Ausdruck bringt.



Matijevic habe das Lied „Trust in Love“ geschrieben, als er eines Tages Nachrichten über Süd- und Nordkorea im Fernsehen gesehen habe und davon inspiriert worden sei, teilte Cube Music mit.



Das Lied handelt von zwei Parteien, die ursprünglich zusammengehörten, jedoch aus Wut getrennt wurden. Sie sollten sich gegeneinander öffnen und mit Vertrauen und Liebe neuen Frieden schaffen, heißt es darin.



Matijevic tritt in dem entsprechenden Musikvideo in der traditionellen koreanischen Tracht Hanbok auf und singt das Lied vor der Koreanischen Freundschaftsglocke in Kalifornien, die als Symbol des amerikanisch-südkoreanischen Bündnisses gilt.



Er hoffe, dass der Song für viele Koreaner, die ihn liebten, eine sehr besondere Bedeutung haben werde, wurde Matijevic zitiert.