Präsidentschaftswahl: Kandidaten reagieren kritisch auf Zusammenschluss von Yoon und Ahn

Photo : YONHAP News

Der Präsidentschaftskandidat Lee Jae-myung von der Regierungspartei hat sich zum Bündnis der oppositionellen Bewerber Yoon Suk Yeol und Ahn Cheol-soo kritisch geäußert.Zwar schienen Politiker wie gewohnt Politik zu machen, doch seien es letztlich die Bürger, die Politik machten, sagte Lee.Er vertraue der Geschichte und den Bürgern, betonte er nach einem Treffen mit dem Erzbischof von Seoul, Peter Chung Sun-taick.Die Präsidentschaftskandidatin der Gerechtigkeitspartei, Sim Sang-jung, sagte, die Entscheidung Yoons und Ahns sei bedauerlich.Sie wolle in der verbleibenden Zeit vor der Wahl am 9. März ihr Bestes tun, um Veränderungen der südkoreanischen Politik herbeizuführen, sagte sie in einem Radiointerview.