Samsung-Erbe nach Polizeiermittlungen frei vom Vorwurf der Steuerhinterziehung

Photo : YONHAP News

Der Vizevorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, ist nach Polizeiangaben frei vom Vorwurf, durch die Gründung einer Briefkastenfirma in einer Steueroase Geld beiseitegeschafft zu haben.Die Abteilung für Finanzkriminalität der Seouler Polizeibehörde teilte mit, sie habe am 21. Februar entschieden, den Fall Lee nicht an die Staatsanwaltschaft zu übergeben. Lee war unter anderem wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung angezeigt worden.Die Polizei erläuterte, sie habe keine konkreten Straftaten bestätigen können. Es sei ihr nicht gelungen, Beweise zu beschaffen, obwohl sie britische und schweizerische Behörden um Kooperation gebeten habe.Der Verdacht gegen Lee war im Oktober 2021 vom Internetmedium News Tapa erhoben worden. Lee habe eine Briefkastenfirma auf den Britischen Jungferninseln gegründet, um ein Konto bei einer Schweizer Bank zu eröffnen, hieß es.Daraufhin reichte die Youth Justice Party bei der Staatsanwaltschaft eine Anzeige gegen Lee sowie frühere und amtierende Manager von Samsung Electronics ein.