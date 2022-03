Vorzeitige Stimmabgabe bei der Präsidentschaftswahl beginnt

Photo : KBS News

Vor der Präsidentschaftswahl am 9. März hat heute die vorzeitige Stimmabgabe begonnen.Diese zusätzliche Möglichkeit wurde für Wählerinnen und Wähler geschaffen, die am eigentlichen Wahltag verhindert sind.Für sie werden am Freitag und Samstag zwischen 6 und 18 Uhr landesweit über 3.500 Wahllokale geöffnet haben. Jedem Wahlberechtigten ist ungeachtet des Wohnsitzes die Stimmabgabe in jedem dieser Wahllokale gegen Vorlage eines offiziellen Ausweisdokuments möglich.Wer am Samstag seine Stimme abgeben will und positiv auf das Coronavirus getestet wurde, darf die Stimmabgabe am Sonntag nachholen. Hierfür muss neben einem Ausweisdokument auch die Bescheinigung über den positiven Corona-Test vorgelegt werden.Auch in den Behandlungszentren für Covid-19-Patienten werden am Samstag Wahlkabinen für Frühwähler eingerichtet.Alle Wählerinnen und Wähler müssen vor der Stimmabgabe ihre Körpertemperatur messen lassen, ihre Hände desinfizieren und im Wahllokal stets Abstand zu anderen Menschen halten.