Südkoreas Währungsreserven steigen erstmals seit vier Monaten

Südkoreas Währungsreserven sind erstmals seit vier Monaten wieder gestiegen.Nach Angaben der Zentralbank am Freitag beliefen sich die Währungsreserven Ende Februar auf 461,77 Milliarden Dollar. Das sind verglichen mit dem Vormonat 240 Millionen Dollar mehr.Die Notenbank nannte als Grund den gestiegenen Wert von Vermögen in anderen Währungen bei der Umrechnung in US-Dollar und höhere Erträge durch Vermögensanlagen.Südkorea hortet mit Stand Ende Januar den achtgrößten Währungsschatz der Welt.Spitzenreiter bleibt China mit 3,22 Billionen Dollar. Dahinter folgen Japan und die Schweiz.