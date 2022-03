Verbraucherpreise steigen im Februar um 3,7 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Verbraucherpreise in Südkorea haben im Februar den fünften Monat in Folge um über drei Prozent angezogen.Nach Angaben des Statistikamtes kletterte der Verbraucherpreisindex im Februar im Vorjahresvergleich um 3,7 Prozent auf 105,3.Damit lag die Teuerungsrate seit Oktober stets über der Drei-Prozent-Schwelle. Es ist das erste Mal seit zehn Jahren, dass die Inflationsrate fünf Monate oder länger in Folge über drei Prozent lag. Zuletzt war von September 2010 bis Februar 2012 18 Monate lang ununterbrochen die Drei-Prozent-Marke übertroffen worden.Die Kerninflationsrate betrug 3,2 Prozent. Das entspricht der kräftigsten Teuerung seit Dezember 2011.