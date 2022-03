Präsident Moon telefoniert mit ukrainischem Amtskollegen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Donnerstag mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj telefoniert.Moon habe starke Unterstützung und Solidarität im Kampf gegen Russland versichert, teilte das Präsidialamt in Seoul mit.Das Gespräch habe eine halbe Stunde gedauert. Die Präsidenten hätten erstmals seit April 2020 wieder telefonisch beraten.Moon habe tiefes Beileid für die ukrainischen Opfer der russischen Invasion ausgedrückt. Er sprach Selenskyj und den Ukrainern seinen Respekt aus.Südkorea stehe solidarisch an der Seite des ukrainischen Volks, das gegen russische Invasoren kämpfe. Die Souveränität und das Recht auf ihr Territorium müssten der Ukraine garantiert werden. Südkorea wolle mittels einer Lieferung medizinischer Hilfsgüter im Wert von zehn Millionen Dollar humanitäre Unterstützung leisten, habe Moon gesagt.Sein Amtskollege habe über die aktuelle Lage informiert und Südkorea um Unterstützung gebeten, damit sich sein Land selbst verteidigen und die Krise überwinden könne, hieß es weiter.