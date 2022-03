Paralympische Winterspiele in Peking beginnen heute

Photo : YONHAP News

Die Paralympischen Winterspiele 2022 werden heute mit der Eröffnungsfeier im Nationalstadion von Peking feierlich eröffnet.Die Paralympics finden unter dem Slogan „Together for a Shared Future“ (Zusammen für eine gemeinsame Zukunft) bis 13. März statt. Die Wettkämpfe werden in Peking, Yanqing und Zhangjiakou ausgetragen.Etwa 1.500 Athletinnen und Athleten aus 50 Ländern werden um 78 Goldmedaillen in sechs Sportarten konkurrieren. Das sind Ski Alpin, Snowboard, Skilanglauf, Biathlon, Para-Eishockey und Rollstuhl-Curling.Südkorea schickte eine 82-köpfige Mannschaft, darunter 32 Athletinnen und Athleten, die in allen sechs Sportarten starten. Ziel ist der Gewinn von zwei Bronzemedaillen.Die Ukraine tritt mit einer etwa 20-köpfigen Delegation an.Demgegenüber wurden Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus nach erneuter Diskussion des Internationalen Paralympischen Komitees von den Paralympics ausgeschlossen. Zuerst hatte es geheißen, dass sie unter neutraler Flagge starten dürften.