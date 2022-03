Umfrage zur Präsidentschaftswahl: Yoon liegt mit 42,1 Prozent vor Lee mit 37,1 Prozent

Photo : YONHAP News

Laut einer neuen Umfrage liegt der Präsidentschaftskandidat Yoon Suk Yeol von der größten Oppositionspartei Macht des Volks mit einem Vorsprung von fünf Prozentpunkten vor Lee Jae-myung von der regierenden Minjoo-Partei Koreas.Die Umfrage führten die terrestrischen Sender KBS, MBC und SBS gemeinsam am Dienstag und Mittwoch durch, noch vor dem Zusammenschluss von Yoon mit Ahn Cheol-soo von der Volkspartei am Donnerstag. Daher wurde Ahn noch als Kandidat berücksichtigt.Die Umfrage war die letzte öffentliche Wählerbefragung, deren Ergebnisse noch vor der Präsidentschaftswahl veröffentlicht werden durften.37,1 Prozent der Befragten antworteten, sie würden Lee wählen, während Yoon 42,1 Prozent Zustimmung erhielt. Yoon übertrifft Lee mit einem Vorsprung von fünf Prozentpunkten, der außerhalb der Fehlergrenze liegt.Sim Sang-jung von der Gerechtigkeitspartei kam auf 1,8 Prozent, Ahn auf 7,4 Prozent.Lediglich bei den Wählern in ihren Dreißigern lagen Lee und Yoon Kopf an Kopf. Lee sicherte sich eine größere Unterstützung bei den Menschen in ihren Vierzigern und Fünfzigern, Yoon bei den über 60-Jährigen und Menschen jünger als 30.Unter den Unterstützern für Ahn lagen die Befürworter und Gegner eines Zusammenschlusses mit Yoon fast gleichauf.41,3 Prozent erwarteten, dass Lee die Wahl gewinnen würde. 47,1 Prozent rechneten mit Yoons Sieg.Fast 88 Prozent der Befragten sagten, dass sie auf jeden Fall wählen würden.54,5 Prozent befürworteten einen Machtwechsel.Außerdem belief sich der Zustimmungswert für Präsident Moon Jae-in auf 43,4 Prozent.Drei Meinungsforschungsinstitute, darunter Hankook Research, befragten im Auftrag der drei Sender am Dienstag und Mittwoch landesweit 2.003 Wähler. Details können auf der Webseite von KBS eingesehen werden.