USA nehmen Südkorea von Foreign Direct Product Rule in Bezug auf Exporte nach Russland aus

Photo : YONHAP News

Die USA haben beschlossen, Südkorea von der sogenannten Foreign Direct Product Rule (FDPR) in Bezug auf die Exportkontrollen gegen Russland auszunehmen.Das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte am Freitag mit, dass Handelsminister Yeo Han-koo und der stellvertretende US-amerikanische Handelsminister Don Graves bei einem Treffen die entsprechende Einigung erzielt hätten.Das Ressort erläuterte, die USA hätten festgestellt, dass Südkoreas Exportrestriktionen gegen Russland gut auf den Standard der internationalen Gemeinschaft abgestimmt seien.Die FDPR erlaubt der US-Regierung, auch den Export von Produkten ausländischer Unternehmen außerhalb der USA zu verbieten, sollte den US-Kontrollen unterliegende Software oder Technologie zum Einsatz gekommen sein.Das US-Handelsministerium hatte am 24. Februar auf der Grundlage dieser Regelung bekannt gegeben, dass für den Export von Produkten nach Russland, bei denen 57 Subtechnologien in sieben Bereichen, einschließlich Elektronik und Telekommunikation, zur Anwendung kommen, eine Genehmigung der US-Regierung eingeholt werden müsse.Dabei hatten die USA die 27 Mitgliedsländer der Europäischen Union, Großbritannien, Australien, Neuseeland, Kanada und Japan ausgenommen, die ähnliche Sanktionen gegen Russland beschlossen hatten. Südkorea hatte jedoch nicht auf der Liste gestanden.