Südkorea mahnt Landsleute in Russland zur Vorsicht

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat alle Landsleute zur Vorsicht gemahnt, die sich derzeit in Russland aufhalten oder dorthin reisen wollen.Das Außenministerium warnte auf seiner Informationswebseite für die Sicherheit bei Auslandsreisen davor, dass infolge der Ukraine-Krise und der Wirtschaftssanktionen führender Länder die Spannungen in Russland eskalieren. Daher werde von den Landsleuten, die sich in Russland aufhielten oder eine Reise dorthin planten, besondere Vorsicht verlangt.Wer sich in Russland aufhalte, solle niemals ohne Reisepass auf die Straße gehen, hieß es. Stark frequentierte Orte sollten nach Möglichkeit gemieden werden, auch solle man abends zu Hause sein.Wie verlautete, gebe es derzeit etwa 5.000 südkoreanische Staatsbürger in Russland.Laut dem Außenministerium bleiben mit Stand 15 Uhr am Donnerstag (Ortszeit) noch 38 Südkoreaner in der Ukraine.Die Zahl lag am Mittwoch noch bei 42. Vier Südkoreaner seien mittlerweile in Nachbarländer wie Rumänien geflohen, hieß es.