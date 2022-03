Covid-19: Zahl der Neuinfektionen steigt auf Rekordhoch von 266.853

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind über 260.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus an einem Tag bestätigt worden, damit so viele wie nie zuvor.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag wurden bis Mitternacht 266.853 Neuinfektionen nachgewiesen, darunter 266.771 lokal übertragene und 82 eingeschleppte Fälle.Damit wurde der am 2. März gemeldete bisherige Rekord von 219.241 um 47.612 übertroffen.Es wurden 186 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus erfasst. Die Letalität liegt bei 0,22 Prozent.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten stieg um 31 auf 797.50,5 Prozent der Intensivbetten für Corona-Patienten sind belegt. Die Quote der Bettenbelegung in den Behandlungszentren für Infizierte mit milden Verläufen erreicht 21,1 Prozent.Die Zahl der Infizierten, die zu Hause bleiben, kletterte auf 925.662. Weitere 232.632 Infizierte machen die Infektion nun zu Hause durch.