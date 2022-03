Seoul will Afrika 3,4 Millionen Corona-Impfdosen bereitstellen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will afrikanischen Staaten 3,4 Millionen Impfdosen gegen das Coronavirus zur Verfügung stellen.Entsprechende Pläne teilte Außenminister Chung Eui-yong in der Eröffnungsrede beim 5. Korea-Afrika-Forum am Donnerstag in Seoul mit.Südkorea hatte versprochen, COVAX, der globalen Initiative zur Versorgung von Entwicklungsländern mit Impfstoffen, letztes und dieses Jahr 200 Millionen Dollar zu spenden. Getrennt davon kündigte das Land nun eine direkte Impfstoffhilfe für Afrika an.Chung stellte auch die Verstärkung der Zusammenarbeit mit Afrika in Aussicht. Genannt wurden die Erweiterung der Entwicklungskooperation, die Schaffung institutioneller Grundlagen für die Belebung der Wirtschaftskooperation und die Unterstützung bei Friedensaktivitäten der Afrikanischen Union (AU).Zum Forum sind hochrangige Beamte aus zehn afrikanischen Staaten gereist. Zu ihnen zählen Monique Nsanzabaganwa, Vize-Vorsitzende der AU-Kommission, Aïssata Tall Sall, Außenministerin des diesjährigen Vorsitzlandes der AU Senegal, und Nancy Tembo, Malawis Außenministerin.Bei einer Ministersitzung wurden Kooperationsmöglichkeiten zwischen Südkorea und afrikanischen Ländern auf den Gebieten Gesundheit, Wirtschaft sowie Frieden und Sicherheit erörtert. Im Anschluss wurde eine Erklärung von Seoul angenommen.