Regierung beschließt wegen Sanktionen gegen Russland finanzielle Soforthilfe für Unternehmen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat beschlossen, für die von den internationalen Sanktionen gegen Russland betroffenen Unternehmen eine finanzielle Soforthilfe in Höhe von zwei Billionen Won (1,65 Milliarden Dollar) zu leisten.Entsprechende Unterstützungsmaßnahmen gab das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Freitag bekannt. Damit sollten Risiken und Schäden bei einheimischen Unternehmen im Zusammenhang mit den wegen der Invasion in die Ukraine verhängten Sanktionen gegen Russland minimiert werden.Die für die Finanzbranche zuständigen Behörden und die Koreanische Gesellschaft für Handelsversicherung werden Ex- und Importunternehmen und vor Ort tätigen Firmen bei der Liquiditätssteigerung und der Diversifizierung von Partnern im Exportgeschäft unterstützen.Die Behörden wollen ein zwei Billionen Won (1,65 Milliarden Dollar) schweres finanzielles Soforthilfeprogramm umgehend umsetzen, sobald Schäden gemeldet wurden und nachdem die Kriterien für eine Inanspruchnahme von Hilfe und weitere Einzelheiten konkretisiert worden sind.