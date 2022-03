Koreanische Erfolgsserie „Something in the Rain“ wird in China gestreamt

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fernsehserie „Something in the Rain“ wird ab dem gestrigen Donnerstag in China gestreamt.Laut iQiyi, einer der drei größten OTT-Plattformen Chinas, ist die romantische Serie mit Son Ye-jin und Jung Hae-in in den Hauptrollen ab 20 Uhr am Donnerstag zu sehen.Sie ist das erste südkoreanische Fernsehdrama, das eine Prüfung der chinesischen Rundfunkaufsichtsbehörde seit dem Verbot koreanischer Kulturprodukte in China im Jahr 2017 bestanden hat. Dazu war es als Reaktion auf die Entscheidung Seouls von 2016 für die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea gekommen.Die jüngste Entwicklung weckt die Hoffnung, dass China sein Verbot der Kulturimporte aus Südkorea bald aufheben wird.„Something in the Rain“ ist eine Erfolgsserie, die 2018 vom Kabelsender JTBC ausgestrahlt wurde.