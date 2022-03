Photo : YONHAP News

Laut einer Studie gibt es weltweit über 150 Millionen Hallyu-Fans.Das geht aus dem Bericht „Hallyu-Stand auf der Welt 2021“ hervor, den die Korea Foundation am Donnerstag veröffentlichte.Die Stiftung untersuchte in Kooperation mit über 150 diplomatischen Vertretungen im Ausland den Stand der koreanischen Welle, der Beliebtheit der koreanischen Popkultur.Laut dem Ergebnis gibt es mit Stand Ende 2021 weltweit 156,6 Millionen Hallyu-Fans in 116 Ländern. Die Zahl nahm verglichen mit 2012, als eine solche Untersuchung erstmals durchgeführt worden war, um das 17-Fache zu.Im Vergleich zu 2020, als erstmals die 100-Millionen-Marke durchbrochen wurde, kletterte die Zahl um 29 Prozent.Die Zahl wurde unter anderem anhand der Mitgliederzahl von mit Hallyu verbundenen Online- und Offline-Gemeinden ermittelt.Einzig in Europa ging die Zahl der Hallyu-Fans zurück, und zwar von 10,56 Millionen im Jahr 2020 um 8,8 Prozent auf 9,63 Millionen im Jahr 2021.