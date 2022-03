Börse in Seoul beendet viertägige Gewinnserie

Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat ihre viertägige Gewinnserie beendet.Berichte über einen Brand an einem ukranischen Atomkraftwerk und Bemerkungen des Fed-Chefs zu den Auswirkungen des Kriegs auf die US-Wirtschaft hätten die Börse belastet, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Kospi verlor 1,22 Prozent auf 2.713,43 Zähler.Die Anleger seien besorgt, dass sich die Ukraine-Krise in die Länge ziehen könne. Auch die Bemerkungen Jerome Powells über einen möglichen Einfluss des Kriegs auf die US-Wirtschaft schienen sehr auf die Stimmung gedrückt zu haben, wurde Park Kwang-nam von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.