Photo : KBS News

Die Wahlbeteiligung am ersten Tag der vorzeitigen Stimmabgabe für die Präsidentschaftswahl am 9. März hat mit 17,57 Prozent einen neuen Rekord erreicht.7,76 Millionen von knapp 44,2 Millionen Wahlberechtigten gaben am Freitag ihre Stimme ab.Die Wahlbeteiligung am ersten Tag der vorzeitigen Stimmabgabe ist 5,43 Prozentpunkte höher als bei der Parlamentswahl im Jahr 2020. Verglichen mit der letzten Präsidentschaftswahl im Jahr 2017 ist der Wert um 5,87 Prozentpunkte höher.