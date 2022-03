Nordkorea schießt Projektil in Richtung Ostmeer

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat kurz vor den Präsidentschaftswahlen in Südkorea am nächsten Mittwoch ein noch nicht identifiziertes Projektil in Richtung Ostmeer geschossen.Dies teilte der Vereinigte Generalstab in Seoul heute Morgen mit.Das Militär ermittele zurzeit Reichweite und Flughöhe des Projektils sowie dessen Eigenschaften.Experten gehen davon aus, dass es sich um eine ballistische Rakete handele.Der Start des Projektils am heutigen Samstag erfolgte sechs Tage nach der Provokation vom letzten Sonntag, bei der es sich nach Angaben des südkoreanischen Militärs um den Start einer ballistischen Rakete handelte.Nordkorea hatte später bekannt gegeben, dass eine Kamera für einen Aufklärungssatelliten getestet worden sei.