Waldbrand in Uljin breitet sich aus

Photo : YONHAP News

An Südkoreas Ostküste breitet sich ein verheerender Waldbrand aus.Das Feuer, das in Uljin in der Provinz Nord-Gyeongsang seinen Ausgang nahm, hat sich über Nacht an der Ostküste ausgebreitet.Nach Angaben der zuständigen Behörde seien mittlerweile 6.066 Hektar vom Landkreis Uljin bis zur Stadt Samcheok in der Provinz Gangwon von den Flammen betroffen. In Gangreung sowie Yeongwol gebe es außerdem neue Waldbrände.Der Brand begann am Freitag um 11.17 Uhr in Uljin im Südosten des Landes. Aufgrund starken Winds erstreckte er sich am Nachmittag bereits bis nach Samcheok. 6.126 Einwohner von 35 Dörfern mussten evakuiert werden. 116 Wohnhäuser brannten bereits nieder. An 158 Orten wurden Sachschäden gemeldet.