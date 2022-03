Feuerwehrleute kämpfen vierten Tag in Folgen gegen Waldbrand an Ostküste

Photo : YONHAP News

An der Ostküste kämpfen Feuerwehrleute noch immer gegen einen schweren Waldbrand.Schon seit vier Tagen versucht die Feuerwehr, die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. Nach Angaben der nationalen Forstbehörde KFS sollen mit Tagesanbruch 53 Löschhelikopter und 5.000 Einsatzkräfte mobilisiert werden.Das Feuer soll noch heute gelöscht werden, da sich ab Dienstagnachmittag laut dem Wetterbericht die Bedingungen wieder verschlechtern würden.Das Feuer nahm am Freitagmorgen auf einer Straße nahe einem Berg in Uljin seinen Anfang und breitete sich schnell in nördliche Richtung aus. Am Nachmittag hatten die Flammen die benachbarte Stadt Samcheok erreicht. Aufgrund starken Windes und trockenen Wetters konnte das Feuer besonders schnell um sich greifen.Anschließend weitete sich der Brand am Samstag auf den Süden von Uljin aus. Am Sonntag bewegte sich das Feuer auf das Naturerbe Geumgang Pinien-Habitat zu.Der Pinienwald und Wohngebiete in der Nähe konnten jedoch vor den Flammen geschützt werden. 1.800 Einsatzkräfte sowie 760 Feuerwehrleute waren im Einsatz.