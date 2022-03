Präsident Moon erklärt Waldbrand-Gebiete Uljin und Samcheok zur Sonderkatastrophenzone

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die von einem schweren Waldbrand betroffenen Gebiete Uljin und Samcheok an der Ostküste zu einer Sonderkatastrophenzone erklärt.Damit steht den Bewohnern staatliche Hilfe beim Wiederaufbau zu.Wie Moons Sprecherin Park Kyung-mee am Sonntag mitteilte, habe Moon gegen 14.50 Uhr seine Zustimmung gegeben, nachdem er durch das Feuer Vertriebene in einer Notunterkunft in Uljin getroffen hatte.Den Einwohnern versprach Moon, dass die Regierung bestmögliche Unterstützung anbieten werde, damit sie wieder zum normalen Alltag zurückkehren könnten.Auch für Gangneung und Donghae in der Gangwon-Provinz werde laut Angaben der Sprecherin eine ähnliche Entscheidung angestrebt, sobald das Feuer dort gelöscht und der Schaden begutachtet sei.Den Sonderkatastrophenzonen werden zusätzliche Mittel für den Wiederaufbau bereitgestellt. Die Staatskasse übernimmt in einem solchen Fall bis zu 70 Prozent der Kosten für private Einrichtungen und 50 Prozent im Falle öffentlicher Einrichtungen.Auch Einwohner erhalten einen direkten Ausgleich für Brandschäden. Zudem profitieren sie übergangsweise von vergünstigten öffentlichen Gebühren.