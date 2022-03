Wahlkommission berät in Dringlichkeitssitzung über Umgang mit Corona-Infizierten

Photo : YONHAP News

Die nationale Wahlkommission (NEC) will am Montag in einer Dringlichkeitssitzung über den Umgang mit Corona-Infizierten beraten.In der Sitzung ab 10 Uhr geht es darum, wie infizierten und in Quarantäne befindlichen Wählerinnen und Wählern am 9. März bei der Präsidentenwahl auf effektive Weise die Stimmabgabe ermöglicht werden kann.In der Sitzung sollten laut Angaben der Kommission Änderungen beschlossen werden. Dazu zähle, dass auch Wählende mit einer Covid-19-Infektion den Stimmzettel selbst in die Urne stecken.Laut Berichten werde erwogen, auf gesonderte Wahlkabinen für Corona-Patienten zu verzichten. Diese sollen nach dem Ende der regulären Öffnungszeit dieselben Wahlkabinen nutzen wie zuvor andere Wähler.Hintergrund ist scharfe Kritik an der Organisation und Durchführung der vorzeitigen Stimmabgabe.Zum einen hatten sich Infizierte und in Quarantäne befindliche Wählerinnen und Wähler über deutlich längere Wartezeiten am Samstag beschwert. Zum anderen gab es Bedenken hinsichtlich Verstößen gegen Wahlvorschriften. Denn ihre ausgefüllten Stimmzettel wurden in Kartons oder Plastiktüten aufbewahrt und durften nicht in die Urne gesteckt werden.