Nordkorea unternahm nach eigenen Angaben erneut Test für Aufklärungssatelliten

Nordkorea hat den Raketenstart am Samstag als Test für die Entwicklung eines Aufklärungssatelliten bezeichnet.Die nordkoreanische Behörde für die Entwicklung der Luft- und Raumfahrt sowie die Akademie für Verteidigungswissenschaften hätten gemäß dem Plan für die Entwicklung von Aufklärungssatelliten am Samstag erneut einen wichtigen Test durchgeführt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag.Nordkorea hatte zuvor den Start einer ballistischen Mittelstreckenrakete mittlerer Reichweite (MRBM) am 27. Februar als Test für die Entwicklung eines Aufklärungssatelliten bezeichnet.Der Vereinigte Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte hatte am Samstag mitgeteilt, dass Nordkorea gegen 8.48 Uhr vom Gebiet Sunan in Pjöngjang aus eine ballistische Rakete in Richtung Ostmeer abgeschossen habe.Die Rakete sei rund 270 Kilometer weit geflogen und habe eine Höhe von etwa 560 Kilometern erreicht. Die genauen technischen Daten würden von den Nachrichtendiensten Südkoreas und der USA noch ermittelt, hieß es.Der Start eines Aufklärungssatelliten ist abgesehen vom Gefechtskopf und einem Wiedereintritt in die Atmosphäre technisch fast identisch mit dem Start einer Interkontinentalrakete (ICBM). Daher befürchten Experten, dass Nordkorea unter dem Vorwand der Entwicklung von Spionagesatelliten de facto Schritte für einen ICBM-Test unternehme.