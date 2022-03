Präsidentschaftswahl: Kandidaten setzen zum Endspurt an

Photo : YONHAP News

In zwei Tagen wählt Südkorea seinen neuen Staatspräsidenten.Der Kandidat der regierenden Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, besucht am Montag zuerst die südlichste Region Jeju. Anschließend wird er in Busan, Daegu und der Region Chungcheong versuchen, die Wähler von sich zu überzeugen.Beim Wahlkampfauftritt in Seoul am Sonntag räumte Lee der Beseitigung der Unzufriedenheit der Öffentlichkeit in Bezug auf die Immobilienfrage die oberste Priorität ein.Er betonte zudem, dass mit einem unvorbereiteten, unsicheren Kandidaten die Krise nicht überwunden werden könne. Er präsentierte sich als kompetenten Kandidaten, der keine Übung brauche.Yoon Suk Yeol von der Partei Macht des Volks will am Montag in Hanam, Anyang und Pyeongtaek in der Provinz Gyeonggi um die Wählergunst werben.Yoon trat am Sonntag in Seoul und dem Nordwesten von Gyeonggi auf. Hinsichtlich der fortgesetzten Raketentests Nordkoreas behauptete er, Kim Jong-un beabsichtige mit den Starts, dass die Südkoreaner aus Angst die amtierende Regierung unterstützen würden.Er warf zudem der Regierung vor, mit rigorosen Gewerkschaften ein Bündnis eingegangen zu sein. Die Mediengewerkschaft habe mit falschen Berichterstattungen bei den Bürgern eine Gehirnwäsche vorgenommen.Sim Sang-jung von der Gerechtigkeitspartei besucht am Montag zuerst Seongnam in der Provinz Gyeonggi und weitere Orte wie Cheongju in der Provinz Nord-Chungcheong.Sim setzte sich beim Wahlkampfauftritt am Sonntag in Seoul dafür ein, junge Wähler von sich zu überzeugen. Sie versprach, die Ungleichheit abzuschaffen und die Gleichstellung der Geschlechter zu verwirklichen.Sie kritisierte den Rückfall in eine Hasspolitik beim Wahlkampf zur Präsidentschaftswahl und verwies unter anderem auf Angriffe gegen Frauen.