Südkorea beschließt Exportkontrollen gegen Belarus

Photo : YONHAP News

Südkorea hat beschlossen, Exportkontrollen gegen Belarus zu verhängen.Grund sei die Einschätzung, dass Belarus die Invasion Russlands in die Ukraine praktisch unterstütze, teilte das Außenministerium in einer Sprecherklärung am Sonntag mit.Die Regierung werde die USA und weitere beteiligte Länder zügig über die Entscheidung informieren. Sie werde die Unterstützung und den Schutz der südkoreanischen Unternehmen und Staatsangehörigen ausweiten, die von der Entscheidung betroffen sein könnten, hieß es.Die Regierung hatte zuvor beschlossen, den Export von strategischen Gütern nach Russland zu verbieten und für 57 nicht strategische Technologien und Artikel Exportkontrollen einzuführen.Das Außenministerium entschied sich, auch für die Grenzgebiete von Russland und Belarus zur Ukraine ein Reiseverbot zu verhängen. Für die Ukraine gilt bereits ein Reiseverbot.